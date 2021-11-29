В МВД объяснили причину массового задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит»

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В правоохранительных органах объяснили причину задержания болельщиков московского ЦСКА после домашней игры армейцев с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Сотрудниками полиции после завершения на стадионе «ВЭБ Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД был доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — цитирует «Матч ТВ» дежурного офицера УИиОС ГУ МВД России по г. Москве.

После матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного файер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. Через два часа после финального свистка на стадионе всё ещё оставались болельщики ЦСКА.

Ранее в ЦСКА заявили, что не знают причин задержания болельщиков после матча с «Зенитом».

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