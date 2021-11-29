ЦСКА опубликовал заявление по поводу задержания фанатов после матча РПЛ с «Зенитом»

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В московском ЦСКА прокомментировали ситуацию с задержанием болельщиков клуба после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Клуб пытается разобраться в данной ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все возможные усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча команды в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил противоправные действия, однако в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжаем контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — гласит заявление ЦСКА.

После матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задержать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. Через два часа после финального свистка на стадионе всё ещё оставались болельщики ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РПЛ проведёт расследование задержаний болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

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