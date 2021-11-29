РПЛ проведёт расследование задержаний болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

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Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам событий после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», после которого прошли массовые задержания болельщиков команды хозяев, устроит расследование инцидента.

«Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы РПЛ.

В Лиге отметили, что «меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».

В настоящее время представители РПЛ находятся на арене и контактируют с компетентными органами в целях быстрого разрешения инцидента.

«Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что часть болельщиков московского ЦСКА была задержана правоохранительными органами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

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