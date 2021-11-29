РПЛ проведёт расследование задержаний болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»
«Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы РПЛ.
В Лиге отметили, что «меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».
В настоящее время представители РПЛ находятся на арене и контактируют с компетентными органами в целях быстрого разрешения инцидента.
«Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что часть болельщиков московского ЦСКА была задержана правоохранительными органами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).