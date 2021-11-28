Сотрудники ОМОНа массово задерживают болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит» за пиротехнику

Часть болельщиков московского ЦСКА была задержана правоохранительными органами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

«Весь нижний ярус начали грузить в атозаки. По три-четыре человека. Выйти с трибуны на улицу невозможно. Для болельщиков ЦСКА часовое ожидание на трибуне завершается походом в эти автобусы в сопровождении правоохранительных органов. Массовые задержания болельщиков ЦСКА связаны с финальным пиро-шоу на трибуне. Часть секторов до сих пор закрыта. Люди не могут даже в подтрибунное помещение зайти. Первые три автобуса с болельщиками покинули территорию стадиона. Один за другим приезжают новые автозаки. От клуба и РПЛ к болельщикам так никто и не пришёл, болельщики до сих пор остаются на трибуне. Полтора часа после матча люди на холодном бетоне — без возможности уехать, пройти в туалет, без горячего чая. Кто возьмёт на себя ответственность, если кто-то из них заболеет? У людей семьи, людям на работу, у некоторых уже сели телефоны, и они не могут сообщить семьям, что с ними и где они. Прямо сейчас нарушается регламент РПЛ, болельщики до сих пор на трибуне. И ЦСКА, и РПЛ молчат. Слов нет», — написал в Telegram журналист Василий Конов.

При этом источник отмечает, что правоохранительные органы при задержании болельщиков ведут себя корректно.

Ранее Конов сообщил, что болельщики не могут покинуть стадион после матча ЦСКА — «Зенит».