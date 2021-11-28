Конов сообщил, что болельщики не могут покинуть стадион после матча ЦСКА — «Зенит»

Часть болельщиков не может покинуть трибуны после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

«Вся заворотка стоит и ждёт. Парни, девушки, как молодые, так и в возрасте. На своём родном стадионе. Роман Юрьевич Бабаев, а не хотите прийти к ребятам и постоять с ними? Чтобы понять, что это такое. Не всё ж в теплом ВИПе и потом из-под трибуны на машине домой. Можно и на себе все прелести похода на такой футбол ощутить», — написал журналист Василий Конов в своём Telegram.

Также источник добавил, что спустя час после окончания матча болельщики всё ещё не могли покинуть стадион.

Ранее Березуцкий признался, что хотел бы видеть Вагнера Лава в ЦСКА.