Конов сообщил, что болельщики не могут покинуть стадион после матча ЦСКА — «Зенит»
«Вся заворотка стоит и ждёт. Парни, девушки, как молодые, так и в возрасте. На своём родном стадионе. Роман Юрьевич Бабаев, а не хотите прийти к ребятам и постоять с ними? Чтобы понять, что это такое. Не всё ж в теплом ВИПе и потом из-под трибуны на машине домой. Можно и на себе все прелести похода на такой футбол ощутить», — написал журналист Василий Конов в своём Telegram.
Также источник добавил, что спустя час после окончания матча болельщики всё ещё не могли покинуть стадион.
Ранее Березуцкий признался, что хотел бы видеть Вагнера Лава в ЦСКА.