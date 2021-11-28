Березуцкий признался, что хотел бы видеть Вагнера Лава в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что был бы не против возвращения бразильского форварда Вагнера Лава в московский клуб.

«Мы все хорошо знаем Вагнера. Вариант с его возвращением есть. Все знают его способности», — заявил Березуцкий после матча РПЛ с «Зенитом» (0:2).

37-летний бразилец покинет «Кайрат» по окончании контракта — в декабре. Вагнер Лав уже выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012-й и в 2013 году. С армейцами он три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Березуцкий заявил, что «Зенит» оказался сильнее в плане реализации в матче с ЦСКА.