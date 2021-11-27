Медведев принёс сборной России по теннису победу над Эквадором на Кубке Дэвиса

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев разгромил эквадорца Эмилио Гомеса в матче группового этапа теннисного Кубка Дэвиса.
Медведев принёс сборной России по теннису победу над Эквадором на Кубке Дэвиса
  • Reuters

Встреча продолжалась 57 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Таким образом, сборная России добилась победы в противостоянии с Эквадором — 2:0. Третий матч уже ничего не будет решать, он тоже состоится 27 ноября. В нём Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют в паре против Гонсало Эскобара и Диего Идальго.

28 ноября россияне должны будут сыграть с испанцами в борьбе за лидерство в группе A.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в матче Кубка Дэвиса с Эквадором. Он обыграл в первой встрече Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

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