Чесноков: для тенниса будет лучше, если Медведев сыграет с Джоковичем в финале Кубка Дэвиса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что ему хотелось бы увидеть матч сборных России и Сербии в финале Кубка Дэвиса, где состоялся бы реванш между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«И для зрителей, и для мирового тенниса в целом будет лучше, если в финале Даниил сыграет с Новаком. Разумеется, Джокович находится в отличной форме. Но стоит отметить, что он сам не любитель арен на возвышенности. Тем не менее сербы — фавориты вплоть до финала. Так что ждём финала с ними и реванша Медведева с первой ракеткой мира», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков допустил, что Рублёв ещё покажет свою лучшую игру на Кубке Дэвиса.