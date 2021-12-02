Чесноков допустил, что Рублёв ещё покажет свою лучшую игру на Кубке Дэвиса

Бывший теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что в матчах плей-офф Кубка Дэвиса сборной России нет смысла менять Андрея Рублёва на Карена Хачанова или Аслана Карацева, несмотря на то что пятая ракетка мира проводил на групповом этапе по два матча в день.

«Да, Андрей пребывает не в лучшей форме. Но мне сложно решать, стоило ли давать Рублёву играть только пару, а на одиночку выпускать Карена Хачанова или Карацева. Чтобы понимать, нужна ли нам ротация, необходимо ездить на турниры с участием наших игроков. Даже когда ты не личный тренер Медведева и Рублёва, стоит хотя бы в последние месяцы внимательно следить за их состоянием, здоровьем. От этого и зависит, кто будет выходить на корт в матчах Кубка Дэвиса... Сейчас уже решающая стадия Кубка Дэвиса, и если делать перестановки в составе, то это уже выглядит как какой-то не совсем уместный эксперимент», — сказал Чесноков в интервью RT.

По его словам, если какой-то теннисист выступает слабо, то есть смысл проводить замену, но не совсем понятно, уместно ли это будет в данный момент.

«Сейчас уже нет смысла ставить кого-то вместо Рублёва, который прошёл весь групповой этап. Согласен, что ставить Андрея на два матча в день до конца турнира — не лучшее решение, но стоит отметить, что проиграл Рублёв на турнире не полному нулю. Лопес показал уровень не 40-летнего ветерана, который в сотню не попадает. Он продемонстрировал всё своё мастерство и разноплановость, будто он из топ-20: и резаными на второй подаче играл, и к сетке выходил неожиданно. Кроме того, испанец был не совсем удобен Андрею по ритму, играл разнообразно. Но по первому сету нельзя было сказать, что Рублёв уступит. Посмотрим, может, он ещё покажет свою лучшую игру на турнире. Ничего страшного ещё не произошло», — заявил Чесноков.

Ранее Чесноков выразил уверенность в победе сборной России по теннису над Швецией на Кубке Дэвиса.