Чесноков уверен в победе России над Швецией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
- Pixabay
«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше», — сказал Чесноков в интервью RT.
Ранее определился возможный соперник России в полуфинале Кубка Дэвиса.