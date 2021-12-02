Чесноков уверен в победе России над Швецией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Швеции.
Чесноков уверен в победе России над Швецией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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«Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее определился возможный соперник России в полуфинале Кубка Дэвиса.

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