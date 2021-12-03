Победа на классе: Россия обыграла Швецию в двух матчах и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису во второй раз подряд пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса. В первом раунде плей-офф турнира национальная команда уверенно обыграла Швецию со счётом 2:0. Сначала Андрей Рублёв в упорной борьбе сломил сопротивление Элиаса Имера. Затем Даниил Медведев во втором одиночном матче без особых проблем расправился с его младшим братом Микаэлем. Следующими соперниками подопечных Шамиля Тарпищева станут немцы.

Россия подходила к четвертьфиналу Кубка Дэвиса со Швецией в ранге явного фаворита. Однако четыре трёхсетовых матча на групповом этапе и не самая оптимальная форма Андрея Рублёва в концовке сезона вызывали вопросы у болельщиков и экспертов. Это неудивительно, ведь вторая ракетка страны в противостоянии с испанцами неожиданно уступил 40-летнему Фелисьяно Лопесу, для которого эта победа стала первой за полтора года над теннисистом из топ-10.

При этом Андрей провёл за два дня целых четыре игры, и многие задавались вопросом, решится ли Шамиль Тарпищев его заменить, чтобы дать возможность прийти в себя после столь изнурительных испытаний. Тем не менее капитан сборной, видимо, решил, что трёх дней вполне достаточно для отдыха, и выставил против скандинавов лучших. Очевидно, ставка была сделана на победы именно в одиночных встречах.

Сперва всё свидетельствовало о том, что Тарпищев оказался прав. Рублёв достаточно уверенно взял первый сет. Он выглядел предпочтительнее при длинных розыгрышах и допускал меньше брака у сетки. Соперник, напротив, часто совершал невынужденные ошибки, что позволило завершить партию с солидным преимуществом.

Однако затем швед пришёл в себя и сразу взял чужую подачу. Андрей, в свою очередь, не растерялся, сделав обратный брейк, а потом, казалось, вернул себе преимущество. Рублёв повёл со счётом 5:3 и подавал на матч, но оппонент снова включился и выиграл три гейма подряд, отдав всего четыре розыгрыша из 16. В решающем же сете оба теннисиста выжали из себя максимум. Каждый уверенно действовал на своей подаче и при этом оказывался не в состоянии реализовать брейк-пойнт. Собственно, решался исход встречи на тай-брейке, где точнее оказался россиянин.

Таким образом, Рублёв в упорной борьбе обыграл Элиаса Имера со счётом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3), совершив четыре брейка и восемь эйсов. Кроме того, процент выигранных очков на первой подаче у 24-летнего теннисиста составил 77% против 65% у соперника, что и стало ключевым показателем.

Однако Андрей остался недоволен собой, отметив, что в очередной раз по своей вине довёл игру до третьего сета. По его словам, это может быть связано с постоянными мыслями об ответственности за результат.

«Было очень тяжело, хотя я мог всё закончить гораздо раньше… Почему вторые сеты даются сложнее? Думаю, в первую очередь дело во мне. Не знаю, как умудрился уступить. Расслабился по своей глупости, ошибся в тех моментах, где это было невозможно. Сам вернул Имера в игру, а он поймал кураж и стал в разы лучше подавать. В последних двух встречах и правда складывается впечатление, будто оппоненты именно со мной выдают матч жизни. Но опять же, я сам виноват», — сказал Рублёв.

Далее на корт вышли Даниил Медведев и Микаэль Имер. Лидеру национальной команды оставалось лишь не подвести партнёров и сэкономить себе и им время на полноценное восстановление. Победитель US Open не стал откладывать дело в долгий ящик и с ходу принялся доминировать, реализовав брейк-пойнт на старте матча. Однако андердог сумел навязать агрессивный теннис и сравнял счёт к середине сета после нескольких неудачных выходов к сетке в исполнении уроженца Москвы. Казалось, скандинав даже вынудил Даниила чувствовать себя не совсем уверенно на задней линии, но проблемы на собственной подаче не позволили Имеру-младшему полностью перевернуть ход партии. Медведев воспользовался невынужденными ошибками оппонента, сделав брейк при счёте 4:4, а затем спокойно дожал шведа.

Второй сет россиянин начал ещё активнее. Он сразу обеспечил себе уверенный отрыв, был великолепен на своей подаче и с лёгкостью менял направления ударов. Выиграв три гейма на старте партии, Даниил немного расслабился и позволил сопернику вернуться в игру. Это не помешало Медведеву повести со счётом 5:2, но две двойные ошибки помогли оппоненту совершить очередной брейк, а затем сократить отставание до минимума. Однако в решающем гейме российский теннисист продемонстрировал класс и довёл дело до победы — 6:4, 6:4.

Добыв путёвку в полуфинал Кубка Дэвиса для сборной, россиянин обратил внимание на проблемы с первой подачей и подчеркнул, что в полуфинальном матче с Германией, который состоится 4 декабря, ему нужно будет находиться в лучшей форме, чтобы помочь отечественному коллективу второй раз подряд добраться до решающей стадии турнира.

«Надеюсь, в следующей игре будет лучше. С Имером тренировался только однажды, и мы ни разу не пересекались в официальных встречах. Сколько бы я ни смотрел его матчей и ни спрашивал ребят, которые с ним играли, это не то же самое, что самому выйти на корт. Поэтому старался во время встречи всё проанализировать. На самом деле мне понравилась игра Микаэля. Правда, он ошибался в некоторых моментах, за счёт чего я и победил», — похвалил соперника Медведев.

Также он подчеркнул, что в Мадриде сборная России чувствует себя как дома.

«Испытываем особые эмоции от выступлений за национальную команду. Здорово, что перед полуфиналом у нас есть день отдыха. Значит, выйдем на корт свежими. Мы уверенно выиграли группу и прошли четвертьфинальную стадию. Так что смотрим на матч с Германией с оптимизмом», — добавил теннисист.