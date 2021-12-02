Медведев: победил Микаэля Имера за счёт его ошибок

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Микаэлем Имером из Швеции во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису.
Медведев: победил Микаэля Имера за счёт его ошибок
  • Reuters

«Со второй подачей сегодня были какие-то проблемы. Иногда такое случается, поэтому рад, что это произошло в том матче, где удалось сделать много брейков. С условным Изнером или Опелкой такое количество двойных было бы проблемой. Но сегодня моих усилий оказалось достаточно для победы. Надеюсь, в следующей игре будет лучше», — заявил в эфире Okko.tv Медведев.

«С Имером тренировался только один раз, и ни разу не пересекались в официальном матче. И сколько бы я ни посмотрел его матчей, сколько бы ни спрашивал ребят, которые с ним играли, это не то же самое, когда самому надо выходить на корт. Поэтому старался во время встречи всё проанализировать. На самом деле мне понравилась его игра. Правда, он ошибался в некоторых моментах, за счёт чего я и победил. Но мне понравилось, всегда нужно было находить какие-то пути для побед в розыгрышах», — добавил он.

Медведев обыграл Микаэля Имера в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Чуть ранее Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера — 6:3, 5:7, 7:6.

Счёт в матче — 2:0 в пользу россиян.

Россия в полуфинале турнира сыграет 4 декабря с Германией.

Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.

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