Рублёв — о победе над Имером: мог всё закончить гораздо раньше

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.

«Все матчи у меня пока из трёх сетов. Было очень тяжело, хотя я мог всё закончить гораздо раньше, мячи были несложные. Но в тот момент Имер поднял свой уровень игры и стал очень здорово действовать. А дальше был третий сет, о котором всё понятно и без слов. Похоже, это классическая история, когда соперникам нечего терять и каждый из них играет на уровне первой двадцатки. Наверное, на мне висит больше ответственности: обязательно нужно выигрывать, приносить очки команде. Слишком много эмоций накапливается, и на этом фоне тяжело побеждать», — заявил в эфире «Окко ТВ» Рублёв.

Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 в пользу 24-летнего москвича. Счёт в матче стал 1:0.

В следующей игре встретятся Даниил Медведев и Микаэль Имер.

Россия в случае победы над Швецией сыграет в полуфинале турнира с Германией.

Ранее Андрей Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату.