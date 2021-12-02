Джокович поделился эмоциями от выхода сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса

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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Я горжусь нашим боевым духом и нашей командой. Считаю, что мы заслужили выход в полуфинал. Командные соревнования всегда вызывают у меня прекрасные эмоции, в особенности Кубок Дэвиса — главное соревнование в нашем виде спорта. Я очень мотивирован выступать за Сербию», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка Дэвиса национальная команда Сербии обыграла Казахстан со счётом 2:1. Джокович принял участие в одиночном и парном матчах, которые выиграл.

Ранее WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.

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