WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

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Женская теннисная ассоциация (WTA) официально отказалась от проведения турниров в Китае из-за скандальной ситуации с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в парном разряде, китаянкой Пэн Шуай.

В начале ноября Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях опубликовала пост о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. 

«Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин, заметатя под ковёр обвинения в насилии, то основа WTA — равенство для женщин — значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы подобное произошло с WTA и её игроками. В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае и Гонконге. Я не могу просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как нам кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения. Учитывая нынешнюю ситуациию, я опасаюсь рисков, с которыми игроки и работники могут столкнуться, если мы проведём турниры в Китае в 2022-м году. Я очень сожалею, что до этого дошло. Однако пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не может рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти страны предпримут меры», — гласит заявление главы WTA Стива Саймона.

Ранее Серена Уильямс прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай.

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