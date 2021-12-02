Рублёв вывел Россию вперёд в матче Кубка Дэвиса со Швецией
- Reuters
Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 в пользу 24-летнего москвича.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
Счёт в матче стал 1:0 в пользу россиян.
В следующей игре встретятся Даниил Медведев и Микаэль Имер.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).
Россия в случае победы над Швецией сыграет в полуфинале турнира с Германией.
Ранее Андрей Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату.