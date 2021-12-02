Рублёв вывел Россию вперёд в матче Кубка Дэвиса со Швецией

Россиянин Андрей Рублёв переиграл в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису Элиаса Имера из Щвеции.

Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 в пользу 24-летнего москвича.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Счёт в матче стал 1:0 в пользу россиян.

В следующей игре встретятся Даниил Медведев и Микаэль Имер.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Россия в случае победы над Швецией сыграет в полуфинале турнира с Германией.

Ранее Андрей Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату.