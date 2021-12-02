Рублёв вывел Россию вперёд в матче Кубка Дэвиса со Швецией

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв переиграл в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису Элиаса Имера из Щвеции.
Рублёв вывел Россию вперёд в матче Кубка Дэвиса со Швецией
  • Reuters

Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 в пользу 24-летнего москвича.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Счёт в матче стал 1:0 в пользу россиян.

В следующей игре встретятся Даниил Медведев и Микаэль Имер.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Россия в случае победы над Швецией сыграет в полуфинале турнира с Германией.

Ранее Андрей Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить