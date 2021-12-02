Медведев — о полуфинале Кубка Дэвиса: есть время отдохнуть перед важным матчем

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Микаэлем Имером из Швеции во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису.

«Думаю, в субботу надо сыграть получше, но я рад, что принёс решающее очко своей команде. Чувствуем себя как дома в Мадриде и испытываем особые эмоции от игры за национальную команду. Здорово, что перед полуфиналом у нас день отдыха. Значит, выйдем на корт свежими. Мы уверенно выиграли группу и прошли четвертьфинальную стадию. Так что смотрим на матч с Германией с оптимизмом», — заявил в эфире Okko.tv 25-летний теннисист.

Медведев обыграл Микаэля Имера в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Чуть ранее Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера — 6:3, 5:7, 7:6.

Счёт в матче стал 2:0 в пользу россиян.

Россия в полуфинале турнира сыграет с Германией 4 декабря.

Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.