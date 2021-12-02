Медведев обыграл Имера и вывел Россию 1/2 финала Кубка Дэвиса
- Reuters
Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего москвича.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Немногим ранее Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера.
Счёт в матче стал 2:0 в пользу россиян.
Россия в полуфинале турнира сыграет с Германией.
Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.