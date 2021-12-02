Медведев обыграл Имера и вывел Россию 1/2 финала Кубка Дэвиса

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Россиянин Даниил Медведев переиграл во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису Микаэля Имера из Швеции.
Медведев обыграл Имера и вывел Россию 1/2 финала Кубка Дэвиса
  • Reuters

Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего москвича.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Немногим ранее Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера.

Счёт в матче стал 2:0 в пользу россиян.

Россия в полуфинале турнира сыграет с Германией.

Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.

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