Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Дэвиса в Мадриде.
Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

24-летний отечественный спортсмен е совершил ни одной двойной ошибки, сем раз подал навылет и сделал два брейка. Россиянин также уверенно действовал на первой подаче (73% попадания и 83% выигранных очков на первой подаче). Однако определяющей стала игра Даниила на приёме и на второй подаче — он взял 18 очков из 54 розыгрышей на чужой подаче, в то время как соперник лишь девять раз смог выиграть подачу Медведева, а вторую подачу лидер национальной команды выиграл 10 раз из 13.

Таким образом, Россия выиграла противостояние с Германией (2:0) и теперь встретится с Хорватией в финале соревнований. Решающий матч состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Рублёв принёс России первую победу над Германией в полуфинале Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить