Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинальном матче Кубка Дэвиса в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

24-летний отечественный спортсмен е совершил ни одной двойной ошибки, сем раз подал навылет и сделал два брейка. Россиянин также уверенно действовал на первой подаче (73% попадания и 83% выигранных очков на первой подаче). Однако определяющей стала игра Даниила на приёме и на второй подаче — он взял 18 очков из 54 розыгрышей на чужой подаче, в то время как соперник лишь девять раз смог выиграть подачу Медведева, а вторую подачу лидер национальной команды выиграл 10 раз из 13.

Таким образом, Россия выиграла противостояние с Германией (2:0) и теперь встретится с Хорватией в финале соревнований. Решающий матч состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Рублёв принёс России первую победу над Германией в полуфинале Кубка Дэвиса.