Рублёв принёс России первую победу над Германией в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв взял верх над немцем Домиником Кёпфером в полуфинальном матче Кубка Дэвиса в Мадриде.

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу пятой ракетки мира.

24-летний россиян превзошёл соперника по всем показателям: процент попадания первой подачи составил 69% против 51%, а выиграл Андрей при этом 22 из 24 мячей на первой подаче (92% против 59% у соперника). На приёме же он тоже превзошёл оппонента, реализовав четыре брейк-пойнта и взяв 21 розыгрыш из 43. Также Рублёв семь раз подал навылет.

Таким образом, Россия повела в противостоянии с Германией. Следующими на корт выйдут Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф.

Победитель же сыграет 5 декабря в финале с Хорватией.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о ходе подготовки к полуфиналу Кубка Дэвиса с Германией.