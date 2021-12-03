Тарпищев рассказал о ходе подготовки к полуфиналу Кубка Дэвиса с Германией

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как национальная команда страны проходит подготовку к полуфинальному противостоянию Кубка Дэвиса с Германией.

«Едем на тренировку, завтра матч в час дня по местному времени. Будем думать, что делать. Состав мы должны дать за один час до матча, так что есть время проанализировать и соперников, и своих. Чем мы сейчас аналитически и занимаемся. Надо накладывать игру наших на чужих. Мы мало играли с Германией, а если и играли, то одинаково. По результату нет ни у кого перевеса, чтобы сказать, удобный ли соперник. Абсолютно равные возможности, поэтому надо думать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Матч сборных России и Германии по теннису в рамках полуфинала Кубка Дэвиса состоится 4 декабря.

Ранее Тарпищев высказался о выходе России в полуфинал Кубка Дэвиса.