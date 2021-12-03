Тарпищев — о выходе России в полуфинал Кубка Дэвиса: ребята набирают кондиции

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе россиян в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Естественно, после каждой победы мы думаем о следующем сопернике. Мне нравится, что ребята бьются до конца и потихоньку набирают кондиции, играют чище», — заявил в эфире «Окко ТВ» Тарпищев.

Россия победила в 1/4 финала Швецию со счётом 2:0.

Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера — 6:4, 6:4. Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера — 6:3, 5:7, 7:6.

Теперь Россия в полуфинале турнира сыграет 4 декабря с Германией.

Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить