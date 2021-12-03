Тарпищев — о выходе России в полуфинал Кубка Дэвиса: ребята набирают кондиции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе россиян в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Естественно, после каждой победы мы думаем о следующем сопернике. Мне нравится, что ребята бьются до конца и потихоньку набирают кондиции, играют чище», — заявил в эфире «Окко ТВ» Тарпищев.

Россия победила в 1/4 финала Швецию со счётом 2:0.

Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера — 6:4, 6:4. Андрей Рублёв переиграл Элиаса Имера — 6:3, 5:7, 7:6.

Теперь Россия в полуфинале турнира сыграет 4 декабря с Германией.

Ранее Рублёв прокомментировал свою победу в стартовом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.