Медведев высказался о свисте испанских болельщиков после победы над Штруффом

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса.

«Я рад за команду, мы вышли в финал. На турнире мы обыграли хозяев турнира — Испанию, и я особенно рад этому. У Хорватии лучшая пара в мире, поэтому мы должны решить проблемы в одиночках. Надеюсь, что будет много фанатов. Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают мне только лучше», — сказал Медведев после матча.

Медведев обыграл Штруффа со счётом 6:4, 6:4 и вывел Россию в финал турнира, где отечественные спортсмены 5 декабря встретятся с хорватами.

Ранее сообщалось, что у Медведева пошла кровь из носа во время матча со Штруффом на Кубке Дэвиса.