Сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса спустя 14 лет после своего последнего участия на данной стадии турнира.

Россияне победили немцев в полуфинале нынешних соревнований со счётом 2:0 и теперь в решающем противостоянии встретятся 5 декабря с хорватами.

Последний раз отечественные теннисисты играли в финале Кубка Дэвиса в 2007 году и уступили тогда команде США.

Сборная России является двукратным чемпионом турнира. Трофей подопечным Шамиля Тарпищева удавалось завоевать в 2002 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.