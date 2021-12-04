Сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса

Короткая ссылка
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса спустя 14 лет после своего последнего участия на данной стадии турнира.
Сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса
  • Reuters

Россияне победили немцев в полуфинале нынешних соревнований со счётом 2:0 и теперь в решающем противостоянии встретятся 5 декабря с хорватами.

Последний раз отечественные теннисисты играли в финале Кубка Дэвиса в 2007 году и уступили тогда команде США. 

Сборная России является двукратным чемпионом турнира. Трофей подопечным Шамиля Тарпищева удавалось завоевать в 2002 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить