Сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса
- Reuters
Россияне победили немцев в полуфинале нынешних соревнований со счётом 2:0 и теперь в решающем противостоянии встретятся 5 декабря с хорватами.
Последний раз отечественные теннисисты играли в финале Кубка Дэвиса в 2007 году и уступили тогда команде США.
Сборная России является двукратным чемпионом турнира. Трофей подопечным Шамиля Тарпищева удавалось завоевать в 2002 и 2006 годах.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.