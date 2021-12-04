Рублёв сыграет с Кёпфером в первом матче 1/2 финала Кубка Дэвиса

Короткая ссылка
Организаторы Кубка Дэвиса по теннису опубликовали заявку сборной России на полуфинальный матч с командой Германии.
Рублёв сыграет с Кёпфером в первом матче 1/2 финала Кубка Дэвиса
  • ©AP Photo/Bernat Armangue

В первом матче 4 декабря Андрей Рублёв сыграет с Домиником Кёпфером. Игра начнётся в 15:00 мск. Во второй встрече дня встретятся Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф (16:30 мск), сообщает пресс-служба турнира.

Если понадобится парный матч, то в нём сыграют Аслан Карацев — Андрей Рублёв и Кевин Кравиц — Тим Пюц.

В финал Кубка Дэвиса пробилась Хорватия, которая обыграла Сербию с Новаком Джоковичем.

Основной раунд турнира проходит в Мадриде. Финал состоится 5 декабря.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как национальная команда страны проходит подготовку к полуфинальному противостоянию Кубка Дэвиса с Германией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить