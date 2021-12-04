Рублёв сыграет с Кёпфером в первом матче 1/2 финала Кубка Дэвиса

Организаторы Кубка Дэвиса по теннису опубликовали заявку сборной России на полуфинальный матч с командой Германии.

В первом матче 4 декабря Андрей Рублёв сыграет с Домиником Кёпфером. Игра начнётся в 15:00 мск. Во второй встрече дня встретятся Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф (16:30 мск), сообщает пресс-служба турнира.

Если понадобится парный матч, то в нём сыграют Аслан Карацев — Андрей Рублёв и Кевин Кравиц — Тим Пюц.

В финал Кубка Дэвиса пробилась Хорватия, которая обыграла Сербию с Новаком Джоковичем.

Основной раунд турнира проходит в Мадриде. Финал состоится 5 декабря.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как национальная команда страны проходит подготовку к полуфинальному противостоянию Кубка Дэвиса с Германией.