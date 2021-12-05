Кафельников: ни разу за весь турнир не было сомнений в победе России на Кубке Дэвиса

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России по теннису над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.

«Ни разу за весь турнир не было сомнения в нашей победе. Запас прочности и класс ребят выше, чем у всех соперников», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Бывшая первая ракетка мира отметил, что начало турнира было нервозным для Андрея Рублёва, на состояние которого могли повлиять последние три месяца в туре. По мнению эксперта, у пятого номера рейтинга ATP пошатнулась уверенность, но он всё равно доказал, что является игроком высокого уровня.

«Медведев доказал, что он второй в мире после Джоковича. Поэтому не может быть никаких вопросов — рейтинг объективен», — добавил Кафельников.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева (7:6 (9:7), 6:2) над Марином Чиличем в одиночных встречах.

Помимо Рублёва и Медведева, трофей завоевали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Сборная России в третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Ранее это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России по теннису с завоеванием Кубка Дэвиса.