Матыцин поздравил сборную России по теннису с завоеванием Кубка Дэвиса

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на победу национальной команды над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.
Матыцин поздравил сборную России по теннису с завоеванием Кубка Дэвиса
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся! Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!» — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева (7:6 (9:7), 6:2) над Марином Чиличем в одиночных встречах.

Помимо Рублёва и Медведева, трофей завоевали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. 

Ранее Медведев назвал невероятной победу России в финале Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить