Матыцин поздравил сборную России по теннису с завоеванием Кубка Дэвиса

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на победу национальной команды над Хорватией в финале Кубка Дэвиса.

«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся! Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!» — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева (7:6 (9:7), 6:2) над Марином Чиличем в одиночных встречах.

Помимо Рублёва и Медведева, трофей завоевали Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах.

Ранее Медведев назвал невероятной победу России в финале Кубка Дэвиса.