Рублёв: удалось выиграть и показать хорошую игру

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над хорватом Борной Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса.

«В этом матче я не расслаблялся, также набирал обороты, продолжал бороться, биться за каждый мяч. Не важно, какой счёт. Я бы сказал, что соперник во втором сете прибавил не в игре, а в подаче: стал больше попадать, сильнее подавать. Но всё равно ему приходилось много рисковать, а когда важный момент в матче, это не так просто делать. В итоге мне удалось выиграть и показать хороший матч», — сказал Рублёв в эфире Okko.

Россия вышла вперёд в противостоянии с Хорватией — 1:0.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Гойо и вывел Россию вперёд в финальном матче Кубка Дэвиса.