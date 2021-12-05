Рублёв: удалось выиграть и показать хорошую игру

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над хорватом Борной Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса.
Рублёв: удалось выиграть и показать хорошую игру
  • Reuters

«В этом матче я не расслаблялся, также набирал обороты, продолжал бороться, биться за каждый мяч. Не важно, какой счёт. Я бы сказал, что соперник во втором сете прибавил не в игре, а в подаче: стал больше попадать, сильнее подавать. Но всё равно ему приходилось много рисковать, а когда важный момент в матче, это не так просто делать. В итоге мне удалось выиграть и показать хороший матч», — сказал Рублёв в эфире Okko.

Россия вышла вперёд в противостоянии с Хорватией — 1:0.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Гойо и вывел Россию вперёд в финальном матче Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить