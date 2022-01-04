Очередной камбэк Сафиуллина: как Россия победила Австралию на групповом этапе ATP Cup

Сборная России одержала досрочную победу над национальной командой Австралии во втором матче группового этапа ATP Cup. Роман Сафиуллин в двух сетах обыграл Джеймса Дакворта, сумев в очередной раз проявить волевые качества и переломить ход встречи. Даниил Медведев не оставил шансов Алексу де Минору, реабилитировавшись после неудачного выступления в первом одиночном матче с французом Уго Умбером.

Сборная России выиграла второй матч в групповом этапе ATP Сup. Отечественные теннисисты досрочно победили австралийцев. Хозяева соревнований успешно выступили в стартовой встрече, оказавшись сильнее итальянцев, однако развить успех им не позволили Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Дебютант национальной команды, занимающий 167-е место в мировом рейтинге, провёл очень хороший матч против француза Артура Риндеркнеша. Не менее яркой получилась и встреча с опытным Джеймсом Даквортом. 29-летний австралиец успешно провёл прошлый сезон, поднявшись с 103-го места в рейтинге ATP на 49-е. Добрался до третьего круга на Уимблдоне и до 1/4 финала «Мастерса» в Париже. В этом году он ещё не выходил на корт. С матча с итальянцами Дакворт в последний момент снялся, и играть с Янником Синнером вышел Макс Пёрселл. Так что было неизвестно, в каком физическом состоянии находится теннисист после отдыха.

Джеймс уверенно начал матч, сразу же сделав брейк на подаче Сафиуллина, и повёл 2:0. Роман, как и в игре с Риндеркнешем, нащупал игру к третьему гейму на подаче соперника. Он продлился 10 минут 24 секунды и стал самым длинным в матче. Россиянин взял очко, сумев реализовать только шестой по счёту брейк-пойнт. Почувствовать уверенность на корте Сафиуллину помог в том числе и сам Дакворт. У австралийца не шла первая подача — всего 43% попаданий за сет, а вторая не вызывала проблем у Романа, который раз за разом навязывал борьбу сопернику. Однако, несмотря на это, преимущество в счёте оставалось за Джеймсом. Он сумел сделать ещё один брейк и повёл 5:2.

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В планы Сафиуллина не входило сдаваться, спортсмен продолжал цепляться за очки на приёме. И вновь, как и в матче с французом, сотворил чудо! Россиянин выиграл четыре гейма подряд, сделав два брейка, и впервые в матче вышел вперёд в счёте. Предчувствие близкой победы в сете сыграло злую шутку с Романом. В решающий момент, возможно, пытаясь усложнить вторую подачу, он совершил двойную ошибку. В итоге дело дошло до тай-брейка, который начался тревожно для болельщиков сборной России. Сафиуллин отдал первое же очко, допустив ещё одну двойную ошибку. К счастью, Роман достаточно быстро справился с волнением и вернул себе первую подачу, чего не получалось у Дакворста. Это и стало решающим фактором — Сафиуллин выиграл тай-брейк со счётом 8:6.

Вторая партия началась с гейма на подаче Романа, который он взял под ноль. На приёме же можно было бороться. Дакворт максимально упрощал свою подачу, чтобы всё-таки играть первым мячом. Однако это у него не сильно получалось. Процент попадания был ещё ниже, чем в первом сете, всего 39%. Сафиуллин, наоборот, действовал уверенно. На приёме австралиец выглядел беспомощно, лишь в середине сета сумев взять первые очки. Развязка матча получилась вполне закономерной. При счёте 5:4 в пользу россиянина подавать отправился Дакворт. Сафиуллин выиграл первые розыгрыши, а затем заработал два матч-болла, один из которых смог реализовать — 6:4.

Высоко оценил выступление Романа глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его мнению, спортсмен обрёл уверенность после победы над Риндеркнешем.

«Сафиуллин сейчас показывает свой лучший теннис. Точно на уровне топ-50. В его матче всё могло сложиться сложнее, но он выиграл первый сет, уступая по ходу 2:5. Это дало ему психологическую фору перед соперником. Тот явно подсел, стал видеть мало путей к победе. При этом Дакворт всё-таки был посильнее в плане опыта и класса. Но после победы в первом матче на ATP Cup Роман обрёл уверенность и за её счет показывает свой лучший теннис», — сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.

Даниил Медведев вновь, как и в матче с французами, выходил на корт в очень комфортном психологическом состоянии. Всё-таки его команда уже вела со счётом 1:0. Своего соперника он хорошо знал. С Алексом Де Минором они встречались трижды, и все матчи заканчивались в пользу россиянина. К тому же австралиец, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, не лучшим образом играет с лидерами. Победой над Маттео Берреттини в первом матче турнира он прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10.

Медведев, который в первый день турнира провёл на корте почти пять часов, явно не хотел повторения марафона. Россиянин начал партию с двух брейков. На своей подаче проблем у него также не возникало — 75% попаданий. Из 18 розыгрышей в первой партии Даниил победил в 15.

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Проблемы у второй ракетки мира возникли лишь в четвёртом гейме: Медведев неудачно обработал мяч и отправил его в сетку, а затем совершил двойную ошибку, подарив де Минору брейк-пойнт, которым австралиец воспользовался. Однако преимущества, полученного в начале встречи, россиянину хватило, чтобы довести дело до уверенной победы в партии со счётом 6:4.

Второй сет прошёл с ещё более явным преимуществом россиянина. Медведев вновь начал с двух брейков, ничего не позволяя на корте делать австралийцу. Де Минор, со своей стороны, допускал всё больше ошибок в простых ситуациях. Сомнений в победе Даниила уже не возникало. Однако при счёте 5:0 австралиец собрался с последними силами, смог взять два гейма, отыграв два матчбола россиянина, и упорно боролся в третьем. Тем не менее преимущество Медведева было слишком велико, чтобы суметь его растерять. Сет завершился со счётом 6:2 в пользу Даниила.

Таким образом, сборная России досрочно победила хозяев соревнований, и парная встреча уже никакой роли не играла. Национальная команда поднялась на первое место в группе B и теперь имеет хорошие шансы на выход в полуфинал соревнований. Всё решится в матче с Италией, который состоится 6 января.