Сафиуллин вывел Россию вперёд в противостоянии с Австралией на ATP Cup

Короткая ссылка
Сборная России по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Австралии на ATP Cup.
Сафиуллин вывел Россию вперёд в противостоянии с Австралией на ATP Cup
  • Pixabay

Россиянин Роман Сафиуллин в Сиднее обыграл хозяина корта Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:4. При этом по ходу первого сета отечественный теннисист уступал сопернику со счётом 2:5. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Для Сафиуллина это уже вторая победа в одиночных матчах на турнире.

Россия же повела в противостоянии с Австралией — 1:0. Далее вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с Алексом де Минором.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить