Сафиуллин вывел Россию вперёд в противостоянии с Австралией на ATP Cup

Сборная России по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Австралии на ATP Cup.

Россиянин Роман Сафиуллин в Сиднее обыграл хозяина корта Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:4. При этом по ходу первого сета отечественный теннисист уступал сопернику со счётом 2:5. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Для Сафиуллина это уже вторая победа в одиночных матчах на турнире.

Россия же повела в противостоянии с Австралией — 1:0. Далее вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с Алексом де Минором.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.