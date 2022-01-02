Глава ФТР оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян в первом матче на ATP Cup.
Глава ФТР оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup
  • AP

Сборная России победила Францию в первом матче турнира со счётом 2:1. Сначала Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Затем вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В заключительной парной встрече пара Медведев — Сафиуллин оказалась сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена — 6:4, 6:4.

«Для меня удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли парный матч. Причём победили непростой дуэт французов. Шансы сборной России на победу в турнире? С тем составом, который заявлен на ATP Cup, практически с любой командой можно бороться. Как получится — уже посмотрим. Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какое-нибудь чудо», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Ранее Даниил Медведев назвал Сафиуллина героем дня после победы над Францией.

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