Медведев обыграл де Минора и принёс России победу над Австралией на ATP Cup
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Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.
Таким образом, сборная России досрочно победила в противостоянии с командой Австралии. В первом одиночном матче Роман Сафиуллин за 1 час 58 минут одолел Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Для России это уже вторая победа в групповом этапе на турнире. Прежде отечественные спортсмены добились успеха в противостоянии с Францией (2:1). 6 января россияне сыграют с итальянцами.
Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.