Медведев обыграл де Минора и принёс России победу над Австралией на ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором на ATP Cup в Сиднее.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Таким образом, сборная России досрочно победила в противостоянии с командой Австралии. В первом одиночном матче Роман Сафиуллин за 1 час 58 минут одолел Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Для России это уже вторая победа в групповом этапе на турнире. Прежде отечественные спортсмены добились успеха в противостоянии с Францией (2:1). 6 января россияне сыграют с итальянцами.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.