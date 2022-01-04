Джокович заявил, что выступит на Australian Open

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что примет участие в стартовом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
Джокович заявил, что выступит на Australian Open
  • © AP Photo/Bernat Armangue

Как написал Джокович в Instagram, он получил освобождение от вакцинации от коронавируса по медицинским показателям.

Джокович является девятикратным и действующим победителем турнира.

Australian Open — 2022 стартует 17 января в Мельбурне.

Напомним, что иностранцы без вакцинации не могут попасть в Австралию, из-за чего в СМИ появилась информация, что Джокович пропустит соревнования, так как отказывался прививаться.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусом испанский теннисист Рафаэль Надаль готов принять участие в Australian Open — 2022.

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