Удовлетворение апелляции и возможность депортации: что известно о ситуации с Джоковичем

Федеральный суд Мельбурна удовлетворил апелляцию Новака Джоковича на решение об аннулировании его австралийской визы. Однако местные власти ещё могут выдворить спортсмена, который намерен принять участие в Australian Open. Серба подозревают в нарушении антикоронавирусных требований. Тем временем сам Джокович провёл первую тренировку в Австралии и поблагодарил болельщиков. Ранее они вышли на улицы Мельбурна, чтобы поддержать спортсмена.

В затянувшемся почти на неделю скандале с участием Новака Джоковича в понедельник, 10 января, была поставлена точка. Теннисист выиграл судебное заседание, в ходе которого решение аннулировать его австралийскую визу оказалось признано недействительным, так что спортсмен получил возможность наконец выйти с изоляции.

Первым делом он отправился на тренировку, ради работы на корте даже отказавшись от участия в семейной пресс-конференции, и выложил фото с занятия в Instagram, при этом поблагодарив всех поклонников за поддержку.

«Очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, хочу остаться и выступить на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Прилетел сюда играть на одном из самых важных турниров на глазах у потрясающих болельщиков», — написал Джокович.

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Вместо Джоковича с журналистами пообщались его родственники, которые по мере развития событий комментировали происходившее и обвиняли власти Австралии в неправомерных действиях. Первым новость о долгожданном освобождении Ноле сообщил его брат Джордже.

«Нашей семье пришлось очень тяжело, мы переживаем за моего брата. Очень сложно защищать Новака и при этом никого не обидеть. Мы борцы за справедливость и верховенство закона. Сделали всё возможное, чтобы соблюсти процедуры и показать всем в мире, что нам нужно поддержать Новака», — заявил он.

По мнению Джоковича-младшего, изначально не было никаких оснований аннулировать визу Новака, поскольку у того имелись все необходимые документы, подтверждающие законность предоставления ему медотвода от вакцинации против коронавируса. При этом он признал, что теннисист в данном вопросе «поддерживает свободу выбора».

Куда эмоциональнее вела себя мать спортсмена Дияна. Решение суда она назвала главной победой сына в карьере, которая важнее любого успеха на турнирах Большого шлема.

«Он не сделал ничего плохого и не нарушил ни один из их законов. Его подвергли преследованиям. Он начал противостоять системе и властям, потому что имел право там находиться. Нам никогда раньше не приходилось оказываться в подобной ситуации», — посетовала женщина.

Более того, пребывание спортсмена в карантинном отеле на протяжении нескольких дней его родители сравнили с пытками, а власти страны обвинили в нарушении прав человека. А вот на вопрос о нестыковках в медотводе Джоковича члены его семьи отвечать отказались. Они тут же объявили об окончании пресс-конференции и напоследок спели сербскую национальную песню.

Высказался о произошедшем и временный поверенный в делах Сербии в РФ Славолюб Царич. В интервью RT он выразил надежду, что австралийские власти с уважением отнесутся к решению своего суда.

По его мнению, теннисист «невольно стал жертвой политических игр». По его словам, спортсмена специально заманили в страну, чтобы унизить, и в Сербии крайне недовольны сложившейся ситуацией.

«Джокович не преступник, не террорист и не нелегальный мигрант... Тем не менее австралийские власти обошлись с ним подобным образом, и, естественно, это вызывает возмущение у его поклонников, у граждан Сербии и вообще у людей по всему миру», — заявил Царич.

В начале января сообщалось о предоставлении Новаку медотвода, а организаторы Australian Open объявили о его участии в турнире. Тем не менее австралийские власти изначально грозились отказать ему во въезде.

В результате 5-го числа первую ракетку мира изолировали в аэропорту Мельбурна, где его охраняла местная полиция. Позже его виза оказалась аннулирована, хотя трёх теннисистов с такими же медотводами в Австралию пустили. Задержание теннисиста вызвало серьёзный скандал, который прокомментировал президент Сербии Александр Вучич, назвавший произошедшее «политической травлей».

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил немедленно выпустить его из карантинного отеля, а также вернуть паспорт и личные вещи. По его мнению, пограничники, задерживая серба, допустили серьёзные нарушения.

«Профессор и высококвалифицированный врач подготовили и предоставили обратившемуся медицинский отвод. Кроме того, этот медотвод, а также основания, на которых его выдали, были отдельно представлены экспертной комиссией, организованной правительством штата Виктория, и соответствующий документ находился у делегата на руках. И меня волнует вот какой вопрос: что ещё он мог сделать сверх этого?» — подчеркнул Келли.

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Однако вопрос о том, имел ли серб право на получение медотвода, остаётся открытым. Судя по информации СМИ, в МВД ещё до начала заседания грозились выслать Джоковича из страны, даже если он выиграет дело. Власти Австралии не верят в то, что Новак законно избежал вакцинации, и могут помешать ему въехать. Якобы министр иммиграции способен вынести вердикт об этом в любой момент.

Неудивительно, что тут же появилась информация о повторном задержании, которая привела к небольшим беспорядкам в Мельбурне. Возле здания Федерального суда изначально собралось большое количество его соотечественников, которые проживают в городе. Они принесли с собой флаги и шарфы и шумно поддерживали кумира.

Несмотря на победу Джоковича в суде, в его медотводе уже сейчас можно обнаружить некоторые нестыковки. На вопрос об одной из них как раз отказались отвечать родственники Новака. Например, согласно содержащимся в документе сведениям, теннисист не стал делать вакцину, так как 16 декабря у него был диагностирован коронавирус.

При этом стало известно, что позднее он посетил два публичных мероприятия. 17-го числа Новак принял участие в церемонии презентации памятной марки с собственным изображением, а затем отправился на церемонию награждения детей. При этом на фотографиях спортсмен изображён без защитной маски. Наконец, 18-го он посетил фотосессию для французского издания L'Equipe и вновь не стал надевать маску.

А известный журналист Бен Ротенберг сообщил о другой странности. QR-код, обозначенный в документах, свидетельствует о том, что в указанные сроки атлет не болел COVID-19. Однако при его повторном сканировании результаты отличаются.