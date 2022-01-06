Президент Сербии назвал политической травлей возможную депортацию Джоковича из Австралии

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Президент Сербии Александр Вучич высказался о ситуации с возможной депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии.
Президент Сербии назвал политической травлей возможную депортацию Джоковича из Австралии
  • AP

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, но после прилёта у него возникли проблемы с въездом в страну, поскольку он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы объективные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение от вакцинации против коронавируса. Виза спортсмена была аннулирована. Сербский теннисист обратился в суд, заседание по его делу состоится 10 января.

«Я вчера поздно вечером разговаривал с Новаком Джоковичем, сегодня рано утром тоже с ним поговорил. Всё, что мы можем предпринять, мы делаем. МИД полностью и активно подключён к данному вопросу. Несправедливой является политическая травля, в которой участвуют все от австралийского премьер-министра, разыгрывая историю, что «правила обязательны для всех», хотя других теннисистов они пропустили под теми же условиями, что и у Джоковича. Всем понятно, о чём идёт речь, я не боюсь говорить правду. Моя работа — защищать интересы сербов, однако я боюсь, что этот вид политического издевательства продолжится в отношении Джоковича. Когда вы кого-то не можете победить, то начинаете заниматься такими вещами», — цитирует Вучича ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее Медведев прокомментировал ситуацию с Джоковичем.

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