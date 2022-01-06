Медведев прокомментировал ситуацию с Джоковичем

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался по поводу скандала с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу по прибытии в Мельбурн на Australian Open.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если же нет, то нет», — заявил Медведев на пресс-конференции после матча на АТР Сup.

Джоковича не пустили в Австралию, поскольку он, по мнению пограничной службы, не предоставил необходимые доказательства того, что соответствует требованиям по въезду в страну. По этой причины его виза была аннулирована. Ранее серб объявил, что получил медицинское исключение, которое позволит ему участвовать в Australian Open не будучи вакцинированным.

Ранее Надаль высказался о ситуации с Джоковичем в Австралии.