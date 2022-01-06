Надаль высказался о ситуации с Джоковичем в Австралии

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Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал проблемы, возникшие в Австралии у нынешнего лидера мирового рейтинга теннисистов — серба Новака Джоковича.
Надаль высказался о ситуации с Джоковичем в Австралии
  • AP

Серба, который намерен участвовать в Australian Open, могут депортировать из страны, поскольку власти не устроило его медицинское исключение, из-за которого у теннисиста отсутствует прививка от коронавируса.

«Я верю в то, что говорят люди, которые разбираются в медицине. Если они говорят, что мы должны прививаться, мы должны делать это. Я прошёл через коронавирус. Меня дважды вакцинировали. Если сделать это, то не возникнет никаких проблем с игрой здесь. Думаю, если бы он хотел, то без проблем выступал бы в Австралии. Он сам так решил, и каждый волен принимать свои собственные решения, но в этом случае есть определённые последствия. Конечно, мне не нравится сложившаяся ситуация. В каком-то смысле мне его жаль. Но в то же время Новак знал условия уже за много месяцев до этого, так что он сам принял решение», — приводит слова Надаля AS.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир Большого шлема в 2022 году — будет проходить с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что решение по делу Джоковича будет принято 10 января.

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