Источник: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается

Правительство Австралии продолжает преследовать первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

По информации The Age, власти признали победу Джоковича в суде, но до сих пор не верят в законность медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. По этой причине в Австралии могут повторно аннулировать визу.

Отмечается, что информация об аресте Джоковича не соответствует действительности.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Ранее сообщалось, что Джоковича арестовали в Австралии.