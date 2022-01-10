Источник: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается

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Правительство Австралии продолжает преследовать первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Источник: информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается
  • © AP Photo/Bernat Armangue

По информации The Age, власти признали победу Джоковича в суде, но до сих пор не верят в законность медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. По этой причине в Австралии могут повторно аннулировать визу.

Отмечается, что информация об аресте Джоковича не соответствует действительности.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Ранее сообщалось, что Джоковича арестовали в Австралии.

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