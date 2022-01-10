Суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича

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Суд Австралии рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование его визы.
Суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича
  • AP
  • © Luca Bruno

Судья удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил отпустить теннисиста в течение 30 минут после завершения заседания.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который начнётся 17 января, однако в аэропорту теннисиста задержала пограничная служба Австралии. Серб пытался въехать в страну по такому типу визы, который не допускает наличие медицинского освобождения от вакцинации от коронавируса. Правительство Австралии аннулировало визу спортсмена, а его поместило на изоляцию до суда.

Ранее Потапова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде. 

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