Отец Джоковича обратился к Елизавете II по поводу ситуации с сыном в Австралии

Короткая ссылка
Отец первой ракетки Новака Джоковича Срджан Джокович попросил королеву Великобритании Елизавету II вмешаться в ситуацию, в которую попал его сын в Австралии.
Отец Джоковича обратился к Елизавете II по поводу ситуации с сыном в Австралии
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

Об этом сообщает Daily Mail.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведётся против него с момента его приезда в Австралию», — сказал Джокович- старший.

Ранее стало известно, что власти признали победу Джоковича в суде, но до сих пор не верят в законность медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. По этой причине в Австралии могут повторно аннулировать визу теннисиста.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Ранее Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить