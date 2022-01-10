Отец Джоковича обратился к Елизавете II по поводу ситуации с сыном в Австралии
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Об этом сообщает Daily Mail.
«Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека в отношении моего сына Новака Джоковича, а также прекратить политическое преследование, которое ведётся против него с момента его приезда в Австралию», — сказал Джокович- старший.
Ранее стало известно, что власти признали победу Джоковича в суде, но до сих пор не верят в законность медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. По этой причине в Австралии могут повторно аннулировать визу теннисиста.
Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения от вакцинации от коронавируса. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.
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