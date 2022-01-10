Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее
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В первом раунде россиянка разгромила американку Софью Кени со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.
За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Напомним, что Кени является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2020 года.
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