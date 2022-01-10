Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия).
Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее
  • globallookpress.com

В первом раунде россиянка разгромила американку Софью Кени со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Напомним, что Кени является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Ранее сообщалось, что информация о повторном задержании Джоковича не подтверждается.

 

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