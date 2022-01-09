В шаге от титулов: Хачанов и Кудерметова уступили в финалах первых теннисных турниров сезона

Первая игровая неделя 2022 года ознаменовалась для российских теннисистов поражениями в решающих матчах. Карен Хачанов, вышедший в финал турнира ATP впервые за последние три года, проиграл французу Гаэлю Монфису в Аделаиде, а Вероника Кудерметова не справилась с румынкой Симоной Халеп в Мельбурне, уступив сопернице в третий раз за год.

Третье поражение Кудерметовой от Халеп

Новый теннисный сезон начался для российских спортсменов не только с ATP Cup, где Даниил Медведев и Роман Сафиуллин едва не пробились в решающую стадию. В начале года также прошло несколько разогревочных турниров перед Открытым чемпионатом Австралии, на двух из которых россияне дошли до финалов. В Мельбурне Вероника Кудерметова оспаривала титул в матче с румынкой Симоной Халеп, а Карен Хачанов сразился с французом Гаэлем Монфисом в Аделаиде.

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В WTA-туре Кудерметова известна прежде всего как парный игрок. В прошлом сезоне она вместе с Еленой Весниной дошла до финала Уимблдона и заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Токио. 24-летняя спортсменка также оказала неоценимую услугу сборной России, выиграв три матча на Кубке Билли Джин Кинг. Но и в одиночном разряде Кудерметова за последнее время добилась немалых успехов — в январе 2021-го она вышла в финал турнира в Дубае, а в апреле одержала победу в Чарльстоне.

Новый сезон уроженка Казани начала с одного из двух турниров в Мельбурне, победителю которого достанется 250 очков в рейтинге WTA. Кудерметова получила третий номер посева и с трудом оправдывала этот статус — ни одну из её трёх первых побед нельзя было назвать лёгкой. Россиянка на двух тай-брейках обыграла Викторию Кужмову из Словакии, а затем провела по три партии с американкой Мэдисон Бренгл и своей соотечественницей Анастасией Потаповой. Перевести дух позволила травма Наоми Осаки: посеянная под первым номером японка снялась с полуфинала из-за травмы и пропустила Кудерметову дальше.

Соперницей по финалу стала бывшая первая ракетка мира Симона Халеп. С ней у Кудерметовой была не самая приятная история встреч — оба раза в прошлом году румынка брала верх. Это происходило на Australian Open и на Кубке Кремля, причём оба раза Халеп выигрывала первый сет со счётом 6:1.

Новый поединок начался несколько иначе. Россиянка смогла сделать брейк в третьем гейме, дождавшись от соперницы двойной ошибки. Но затем Кудерметова сама проиграла слишком много очков на своей подаче. Халеп воспользовалась моментом и выиграла затем ещё четыре гейма подряд, не прикладывая для этого больших усилий, — слишком много неудачных действий было со стороны россиянки.

Halep cruising to take the first set 6-2! A set away from the title 🏆#MelbourneTennispic.twitter.com/3GapVpXAD6 — wta (@WTA) January 9, 2022

Второй сет тоже начинался для Кудерметовой обнадёживающе — она сделала брейк. Удержав свою подачу, россиянка затем трижды заработала брейк-поинт, но Халеп выдержала этот натиск и довела гейм до победы, а затем сделала обратный брейк.

Кудерметова ещё некоторое время старалась поддерживать равный уровень игры, но в восьмом гейме с её стороны снова зачастили невынужденные ошибки (всего за матч она совершила их 27 раз). После этого румынка вышла подавать на титул и выиграла последний гейм всухую. Халеп за один час и 14 минут завоевала свой 23-й титул в карьере.

Долгая погоня Хачанова за финалом

Для Карена Хачанова новый сезон мог бы начаться с ATP Cup, где его помощь очень пригодилась бы сборной. Но он не проходил в команду по рейтингу и поехал на турнир в Аделаиде, где получил второй номер посева. Когда же Андрей Рублёв и Аслан Карацев освободили место из-за болезни, заявляться заново было поздно.

В личном турнире Хачанов выступил успешнее, чем сборная на ATP Cup. На пути к финалу он обыграл американца Стива Джонсона, белоруса Егора Герасимова и хорвата Марина Чилича. Победа над последним была особенно важна для россиянина — Хачанов взял реванш за два предыдущих поражения, одно из которых произошло в Санкт-Петербурге в 2021-м.

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Выход в решающий матч в Аделаиде не был для 25-летнего теннисиста рядовым событием. Несмотря на то что он уже несколько лет входит в топ-30 мирового рейтинга, Хачанов в последний раз играл в финале турнира ATP ещё в 2018 году, когда выиграл «Мастерс» в Париже. Соответственно, и титулов у россиянина не было уже больше трёх лет. Чтобы прервать эту неудачную серию, ему оставалось обыграть француза Гаэля Монфиса, возглавлявшего посев в Аделаиде.

В первом сете теннисисты, ранее никогда не встречавшиеся на корте, показывали равную игру в основном за счёт подачи, которая у обоих шла очень хорошо. Хачанову однажды удалось заработать двойной брейк-пойнт, но Монфис спас гейм благодаря ошибке россиянина и его попаданию в трос. Партию было вполне логично разыграть на тай-брейке, но в десятом гейме Хачанов всё-таки дал слабину. Его первая за матч двойная ошибка позволила французу контратаковать и заработать сетбол. Реализовать его сразу не удалось, и гейм мог продолжаться до того момента, пока кто-то из теннисистов не допустит две ошибки подряд. Этим игроком оказался Хачанов.

Монфис не оставлял Хачанову ни единого шанса отыграться во второй партии. На подаче он был просто неудержим — в пяти своих геймах 35-летний француз отдал всего два очка. Россиянину снова оставалось терпеть до тай-брейка, но второй сет повторил сценарий первого, только теперь Хачанов позволил сопернику заработать два матчбола на своей подаче. Первый из них он спас, но на втором ошибся после того, как Монфис с трудом вытащил мяч с задней линии. Стартовую неделю теннисного сезона россияне завершили без титулов.