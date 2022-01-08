На чемпионском тай-брейке: как Россия уступила Канаде в полуфинале ATP Cup

Сборная России не сумела переиграть национальную команду Канады в полуфинале турнира ATP Cup. Роман Сафиуллин уступил Денису Шаповалову, не справившись с волнением в третьей партии. Даниил Медведев уверенно победил Феликса Оже-Альяссима, не отдав ни гейма во втором сете. В парной встрече всё решалось на чемпионском тай-брейке, в котором сильнее оказались канадцы. В финале турнира они встретятся с испанцами.

Сборная России не смогла защитить титул чемпионов турнира ATP Cup. В полуфинале отечественные теннисисты уступили канадцам, которые заняли первое место в очень непростой группе с командами США, Великобритании и Германии. Впрочем, именно канадцы считались фаворитами встречи, поскольку имели куда более сбалансированный состав: Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов входят в топ-15 лучших теннисистов мира. Последний успел восстановиться после коронавируса, который подхватил в конце декабря.

Для россиян выход в полуфинал соревнований в Сиднее уже был большим достижением. В упорной борьбе удалось обыграть фаворита ATP Cup — сборную Италии, за которую выступали Маттео Берреттини и Янник Синнер. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ещё до встречи с канадцами высоко оценил выступление Романа Сафиуллина и Даниила Медведева, отметив хорошую атмосферу в коллективе.

«По качеству игры выглядим лучше, чем соперники, и то, что вышли в полуфинал, — уже фантастика. Выступают просто здорово, выше ожиданий. Роль лидера Медведева в данной ситуации видна и заметна: он и играет здорово, и создал атмосферу, в которой раскрывается Сафиуллин. На него не давят, в команде очень хороший эмоциональный фон, и это началось ещё в том сезоне. У Сафиуллина на этом турнире лучшая неделя за всё время, что я его знаю», — заявил специалист ТАСС.

Также по теме Дважды волевая победа: как Россия выиграла у Италии и вышла в полуфинал ATP Cup Российские теннисисты одолели итальянцев в заключительном матче группового этапа ATP Cup и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с...

Хорошо действовал Роман и в открывавшем полуфинальное противостояние матче с Шаповаловым, который занимает 14-е место в рейтинге ATP. Канадец увереннее вошёл в игру, сразу сумев заработать двойной брейк-пойнт, но россиянин выстоял. Однако в следующем гейме на подаче Сафиуллина Денис всё-таки добился своего и повёл — 2:1. Этого небольшого преимущества ему хватило, чтобы выиграть партию — 6:4.

Во втором сете шла равная борьба, теннисисты брали свои подачи, хотя порой Роману было непросто. В одном из геймов россиянин вновь отыграл двойной брейк-пойнт. Однако и Шаповалову приходилось сражаться за свою подачу. В итоге в самой концовке Сафиуллин смог реализовать свои шансы и выиграл партию — 7:5.

В третьем сете всё решили эмоции. Роман, как и в матче с Синнером, не справился с волнением. Ключевым стал четвёртый гейм, в котором россиянин заработал шесть брейк-пойнтов, но ни один не смог реализовать. А спустя два гейма Шаповалов взял подачу соперника и довёл матч до победы.

После встречи канадец признал, что ему было непросто в игре с Сафиуллиным, продлившейся более двух с половиной часов. По мнению Дениса, россиянин должен быть значительно выше в рейтинге ATP.

«Роман сейчас здорово играет, он, несомненно, должен быть в топ-100. Это он доказал равной игрой на этом турнире с теннисистами из топ-10 и топ-20. И это неудивительно, ведь он победил на юниорском Australian Open», — отметил канадец.

У Медведева вновь, как и в матче с Италией, не было права на ошибку в противостоянии с Оже-Альяссимом. До этого поединка теннисисты дважды встречались друг с другом. В 2018 году Даниил с большим трудом обыграл Феликса на «Мастерсе» в Торонто, а в прошлом сезоне уверенно справился с канадцем в полуфинале US Open.

До счёта 4:4 теннисисты уверенно держали свои геймы, но затем у Шаповалова начались ошибки, а Медведев стал справляться с подачей соперника и забивать один мяч за другим. Дрогнул и сам Оже-Альяссим. Всего канадец допустил 25 невынужденных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. В итоге Даниил взял восемь геймов подряд, а Феликс впервые с ноября 2020 года проиграл партию под ноль. Счёт в матче сравнялся — 1:1.

Всё решалось в парной встрече. Россияне показали невероятную игру в предыдущем противостоянии с итальянцами. Казалось, и в этот раз удастся сотворить очередное маленькое чудо. Во время первой же подачи Оже-Альяссима, ещё не пришедшего в себя после провала в одиночке, россияне на удивление легко сделали брейк. Этого оказалось достаточно, чтобы довести сет до победы — 6:4.

Во второй партии шла более упорная борьба. Несколько длинных розыгрышей, которые остались за канадцами, вернули соперников в игру. Всё приближалось к тай-брейку, однако Даниил и Роман неожиданно провалили начало гейма на своей подаче при счёте 5:6, подарив Феликсу и Денису три сетбола. Россияне сумели отыграться, но следующий брейк канадцы реализовали.

Также по теме В обход вакцинации: разрешение Джоковичу выступить на Australian Open вызвало волну критики Новак Джокович получил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии. Первая ракетка мира выступит на турнире, хотя для этого...

Судьба матча решалась на чемпионском тай-брейке. В нём канадцы сразу захватили преимущество. Повели 6:3 и уже не дали шансов россиянам отыграться. Впервые на турнире Медведев и Сафиуллин уступили в паре и завершили выступление в ATP Cup. Однако даже такой результат — безусловный успех российской команды.

После встречи Тарпищев похвалил отечественных теннисистов за хорошо проведённый турнир, на котором они прыгнули выше головы.

«С канадцами по игре мы почти весь матч были лучше. И Сафиуллин имел преимущество в личной встрече, и Даня выиграл, и в паре выглядели сильнее. Первый сет провели идеально, во втором канадцы расподавались. Но всё равно была равная игра. Всё решили два-три очка. Особенно момент, когда Дане не повезло и не прошёл его удар в обвод сетки. После победы во втором сете канадцы поймали эмоциональный фон. Но всё равно турнир в актив, теперь ждём Австралию. Главное, чтобы все были здоровы. Упрёка ребята не заслужили», — приводит «Чемпионат» слова специалиста.

Позитивно оценил выступление и Медведев. В своём Instagram он выложил пост с добрыми словами в адрес сборной: «Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее. Но всё не было бы так весело без нашего капитана Жиля Сервары».

Даниил после противостояния с Канадой занимает первую строчку по количеству побед на ATP Cup за всю историю турнира. На счету второй ракетки мира 15 выигранных матчей, в том числе 11 — в одиночке. У ближайшего преследователя, Пабло Карреньо-Бусты, их пока 12 (6). Однако у испанца впереди ещё финал турнира (на этом ATP Cup он сыграл четыре одиночных матча).