Дважды волевая победа: как Россия выиграла у Италии и вышла в полуфинал ATP Cup

Российские теннисисты одолели итальянцев в заключительном матче группового этапа ATP Cup и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с канадцами. В одиночных встречах Роман Сафиуллин уступил Яннику Синнеру, не реализовав несколько сетболов, а Даниил Медведев в трёх партиях сломил сопротивление Маттео Берреттини. В парном матче россияне отдали первый сет, но сумели вырвать победу на чемпионском тай-брейке.

Сборную России в заключительном матче группового этапа турнира ATP Cup с Италией сложно было назвать фаворитом. Соперник мог похвастать, пожалуй, самым сильным составом из всех участников — в Сидней приехали седьмая и десятая ракетки планеты Маттео Берреттини и Янник Синнер. Российская пара выглядела не такой ровной и сбалансированной, ведь в пару к занимающему второе место в рейтинге ATP Даниилу Медведеву вынужденно попал Роман Сафиуллин, не входящий даже в топ-150.

Однако они сходу продемонстрировали свою боеспособность, обыграв Францию (2:1) и разгромив Австралию (3:0). Оставалось поставить точку в противостоянии с Италией, которой для сохранения шансов на выход в полуфинал была необходима победа. К тому же соперники рассчитывали взять реванш за поражение в решающем противостоянии турнира в 2021 году.

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И первый матч подарил итальянцам надежду. Сафиуллин изо всех сил пытался навязать борьбу превосходящему его в классе Синнеру, но не справился с мощным соперником. При этом он уступил более чем достойно — 6:7 (6:8), 3:6. Роман тяжело входил во встречу, но постепенно разыгрался и начал создавать сопернику проблемы. Слабой стороной россиянина оказалась реализация брейк-пойнтов (спортсмен в итоге реализовал всего один из 12 брейков). В первой партии он не воспользовался несколькими сетболами и на тай-брейке оказался слабее. Во втором сете Синнер взвинтил обороты и не оставил шансов Сафиуллину, пару раз уверенно взяв его подачу.

Так россияне оказались в положении отыгрывающихся. Задача сделать это легла на Медведева. В прошлом году он обыграл Берреттини в финале и принёс национальной команде трофей. На этот раз в сложный момент Даниил также оказался сильнее, хотя ему пришлось серьёзно потрудиться. Противостояние затянулось на три сета, и теннисисты провели на корте более двух с половиной часов.

Поначалу ничто не предвещало россиянину проблем. Итальянец допускал огромное количество ошибок и сам предоставлял сопернику шансы. Уже во втором гейме Медведев сделал брейк, а при счёте 3:0 в свою пользу не реализовал пару брейк-пойнтов и упустил возможность максимально сэкономить силы.

Впрочем, и без этого отечественный спортсмен спокойно зафиксировал свой успех — 6:2. Тревогу у болельщиков вызвало лишь появление врача. У второй ракетки планеты возникли проблемы с мышцами, и ему пришлось тейпировать живот.

То ли на Данииле сказалось повреждение, то ли Берреттини начал играть увереннее, но следующая партия получилась куда более равной. Маттео больше не допускал такого количества помарок, и оппоненты уверенно брали собственную подачу. Россиянин выиграл под ноль четыре гейма из шести, а его соперник — два. В итоге всё свелось к тай-брейку. К сожалению, там Медведева поджидала неудача. Он сразу начал уступать в счёте и позволил сопернику заработать двойной сетбол. Отыграть удалось лишь один, а итальянец восстановил статус-кво.

Турнирная судьба сборной России повисла на волоске, но в решающий момент лидер команды собрался и взял верх, играя буквально через не могу. В третьем гейме он сделал брейк и затем уверенно оборонял минимальное преимущество. Соперник пару раз был близок к тому, чтобы ответить той же монетой, но Медведев не позволил интриге возродиться — 6:4. Также он порадовал болельщиков новым необычным жестом. Выигрывая тяжёлые очки, спортсмен делал круговые движения запястьями, чем немало позабавил находящихся на трибунах зрителей.

«В первом сете я контролировал ситуацию, но в этом-то и заключается подвох, поскольку тебе кажется, что и дальше всё будет по-твоему. Но это не тот случай, если против тебя игрок из верхней десятки. Во второй партии я принял несколько неверных решений и пытался учесть эти ошибки в третьей. Весь матч я хорошо подавал, и это мне помогло», — заявил Медведев после встречи.

Signature Medvedev ™️



A celebration collection for the unique tennis player #ATPCup | @DaniilMedwedpic.twitter.com/5M8bIMiUqb — ATPCup (@ATPCup) January 6, 2022

Судьба противостояния должна была определиться в парном матче, где шансы итальянцев, входящих в топ-10 мирового рейтинга, также смотрелись предпочтительнее. Плюс, у россиян до ATP Cup имелся лишь минимальный опыт игры в этом разряде ещё на юношеском уровне. Могла сказаться и усталость, ведь для обоих данный матч стал шестым в Сиднее за пять дней.

Отечественным теннисистам вновь пришлось проявлять характер, ведь в первом сете они уступили — 5:7. Спортсменам не сразу удалось почувствовать друг друга и сыграться. Поначалу они допускали ошибки, но их выручала подача, которая особенно хорошо шла у Сафиуллина. Долгое время счёт был равным, а в седьмом гейме удалось даже сделать брейк. Увы, соперники моментально ответили тем же. Решающий эпизод в партии произошёл в концовке, когда все уже ждали тай-брейка. Однако россияне неожиданно отдали свою подачу — их подвела несыгранность.

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В дальнейшем таких проблем не возникало. После небольшого перерыва они смотрелись гораздо увереннее. В начале сета удалось сделать ещё один брейк. На этот раз российский дуэт не упустил минимальное преимущество. А на решающем тай-брейке Роман и Даниил не оставили оппонентам шансов. Поначалу итальянцы ещё пытались бороться и даже вырвались вперёд в счёте, но преимущество отечественной пары было слишком велико, а соперники заметно устали. Как результат — 10:5.

Сборная России пробилась в полуфинал ATP Cup и продолжит защиту трофея. В первом раунде плей-офф пара встретится с победителем группы C. Им стала Канада, которая в решающем противостоянии обыграла Германию.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сборной тяжело будет повторить прошлогодний успех, поскольку на Сафиулина легла слишком большая нагрузка.

«Он играет всё подряд, человек же не железный. Я хочу, чтобы он тоже выстрелил, но для него это очень большие физические нагрузки», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».