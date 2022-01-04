Ольховский — о матче России с Италией на ATP Cup: можем надеяться на победу

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Андрей Ольховский оценил шансы сборной России в матче с командой Италии в заключительном матче группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Ольховский — о матче России с Италией на ATP Cup: можем надеяться на победу
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«Итальянцы чуть больше фавориты, чем мы. У них более ровный состав. Но Сафиуллин показывает сейчас очень достойный теннис, поэтому совершенно спокойно можем надеяться на то, что наши ребята победят», — цитирует Ольховского ТАСС.

Ольховский также признался, что не ожидал, что россияне так легко переиграют австралийцев. Он подчеркнул, что Роман Сафиуллин показал достойный теннис и обыграл достаточно сильного соперника.

Россия с двумя победами лидирует в группе В. Следом идёт Италия (одна победа, одно поражение).

Матч Россия — Италия пройдет 6 января. Лучшая команда группы попадёт в полуфинал.

Ольховский является победителем Открытых чемпионатов Австралии и Франции в смешанном разряде. Он также два раза играл в финалах Кубка Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Россия победила Австралию на АТР Сup с сухим счётом.

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