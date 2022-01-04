Россия победила Австралию на АТР Сup с сухим счётом

Сборная России с сухим счётом переиграла команду Австралии на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Сup) в Сиднее.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парной встрече матча группы В оказались сильнее Джона Пирса и Люка Сэвилла — 7:6, 3:6, 10:6.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

В одиночных матчах Сафиуллин одолел Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:4. Медведев одержал победу над Алексом де Минором — 6:4, 6:2.

Таким образом, общий счёт стал 3:0 в пользу россиян.

Призовой фонд турнира составляет $10 млн.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.