Россия победила Австралию на АТР Сup с сухим счётом
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Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парной встрече матча группы В оказались сильнее Джона Пирса и Люка Сэвилла — 7:6, 3:6, 10:6.
Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
В одиночных матчах Сафиуллин одолел Джеймса Дакворта со счётом 7:6, 6:4. Медведев одержал победу над Алексом де Минором — 6:4, 6:2.
Таким образом, общий счёт стал 3:0 в пользу россиян.
Призовой фонд турнира составляет $10 млн.
Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.