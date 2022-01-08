Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале ATP Cup

Мужская сборная России по теннису не смогла выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.

В полуфинале турнира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли канадским теннисистам Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счётом 6:4, 5:7 (7:10).

В стартовом матче Сафиуллин уступил Шаповалову. Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Медведев вернул равенство, разгромив Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:0.

Таким образом, Россия уступила Канаде со счётом 1:2 и не сумела выйти в финал.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Аделаиде.