Медведев разгромил Оже-Альяссима и сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup
- AP
Матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:0 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.
В стартовой игре россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову. Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
Таким образом, Медведев вернул равенство в противостоянии России и Канады на турнире ATP Cup (1:1).
Ранее сообщалось, что Кудерметова вышла в финал турнира в Мельбурне после травмы Осаки.