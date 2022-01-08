Медведев разгромил Оже-Альяссима и сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup.
Медведев разгромил Оже-Альяссима и сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup
  • AP

Матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:0 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

В стартовой игре россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову. Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

Таким образом, Медведев вернул равенство в противостоянии России и Канады на турнире ATP Cup (1:1).

Ранее сообщалось, что Кудерметова вышла в финал турнира в Мельбурне после травмы Осаки.

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