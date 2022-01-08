Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады на ATP Cup

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады в полуфинале командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.
Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады на ATP Cup
  • AP

«Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью и провели потрясающие дни в Сиднее», — написал Медведев в своём Instagram.

Напомним, что сборная России, в состав которой входили Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, не смогла выйти в финал турнира. Команда проиграла сборной Канады в полуфинале. Национальная команда является действующим победителем ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Тарпищев доволен выступлением сборной России на ATP Cup.

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