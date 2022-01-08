Кафельников заявил про «странные нестыковки» в деле Джоковича

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о ситуации вокруг серба Новака Джоковича в Австралии.
Кафельников заявил про «странные нестыковки» в деле Джоковича
  • AP

«В документах он указал, что 16 декабря получил положительный тест на COVID-19, и при этом, зная всё это, он 17 декабря участвовал в мероприятии, фотографируясь при этом без маски», — написал Кафельников в своём Twitter.

Напомним, что 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который начнётся 17 января. Однако пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Адвокаты первой ракетки мира в заявлении указали, что Джокович 16 декабря сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады на ATP Cup.

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